Sancho apre al Fenerbahçe: viaggio a Istanbul e summit decisivo

18 Novembre 2025

Sancho cerca una nuova svolta dopo l’esperienza all’Aston Villa

Jadon Sancho torna al centro del mercato. L’ala inglese, reduce da un passaggio poco incisivo all’Aston Villa, ha collezionato soltanto quattro presenze in Premier League, segnale di una stagione mai realmente decollata. Con un contratto in scadenza nel 2026 con il Manchester United, il giocatore sta valutando con attenzione le prossime mosse per rilanciare una carriera che resta di livello internazionale.

Il viaggio a Istanbul e l’interesse concreto del Fenerbahçe

Secondo diverse fonti, Sancho avrebbe raggiunto Istanbul insieme al suo agente per un incontro con il Fenerbahçe. Il club turco segue l’inglese da mesi e l’allenatore Domenico Tedesco ha ribadito la necessità di inserire un’ala capace di saltare l’uomo con continuità. Il profilo dell’ex Borussia Dortmund combacia perfettamente con le richieste tecniche e con l’ambizione della squadra turca.

Manchester United, Borussia Dortmund e altri scenari possibili

L’interesse del Fenerbahçe non esclude però altri incroci di mercato. Il Manchester United resta aperto alla cessione, mentre il Borussia Dortmund, dove Sancho ha vissuto gli anni migliori, monitora la situazione in attesa di sviluppi. Forte delle sue 23 presenze e 3 gol con la nazionale inglese, l’ala mantiene una valutazione di 25 milioni di euro, secondo Transfermarkt.

Un trasferimento già a gennaio appare possibile e la tappa di Istanbul potrebbe rivelarsi un punto di svolta nella sua carriera.

