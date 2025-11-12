Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Zinedine Zidane, ex leggenda della Francia, della Juventus e del Real, ha annunciato il ritorno in panchina per l’immediato futuro; le parole

ZIDANE FUTURO – In attesa di una squadra. O meglio, di un’Equipe. Il futuro di Zinedine Zidane, ex Pallone d’Oro e leggenda della Nazionale francese, della Juventus e del Real Madrid, sembra scritto da tempo. Anche da allenatore, fino a questo momento della breve carriera da tecnico, l’ex numero 5 non ha minimamente disilluso le attese conquistando ben tre Champions League consecutive e scrivendo altre pagine indelebili della storia dei Blancos. Dopo il breve ritorno nel 2021, per un semestre, il Mister è praticamente sparito dalla scena. Tutto indica che possa allenare la Nazionale francese, in futuro.

D’altronde, l’attuale C.T., Didier Deschamps, ha annunciato l’addio all’equipe de France dopo il Mondiale 2026 in USA, Messico e Canada. L’avvicendamento appare quasi scontato, ça va sans dire, ma Zidane non si è sbilanciato a riguardo, confermando di voler tornare in panchina pur non menzionando la squadra:

“Tornerò ad allenare e in brevissimo tempo”, ha affermato nel corso di un evento benefico. Dopo le tante indiscrezioni circolate sulla Juventus, con la Vecchia Signora che ha scelto di affidare la panchina a Luciano Spalletti, Zidane non ha ancora firmato nessun accordo per il ritorno in panchina. Eppure, con l’adieu di Deschamps, tutte le strade del futuro sembrano portare alla panchina della Nazionale francese, a partire dall’estate 2026. Una cosa è certa: Zidane ritornerà operativo ed è già una notizia.

