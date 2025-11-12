Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
Liverpool, fiducia nel rinnovo di Szoboszlai
Il Liverpool è determinato a blindare Dominik Szoboszlai, finito nel mirino di Manchester City e Real Madrid. Secondo fonti vicine al club, non c’è motivo di allarme ad Anfield, dove si respira ottimismo sul rinnovo del centrocampista ungherese.
A 25 anni, Szoboszlai è diventato una pedina chiave del sistema dei Reds, distinguendosi per personalità e continuità in una stagione di transizione. Arrivato nel 2023 dal Lipsia, il nazionale ungherese percepisce circa 120.000 sterline a settimana e ha ancora due anni e mezzo di contratto. Tuttavia, la società è pronta a migliorare il suo ingaggio per premiare il rendimento e scoraggiare le sirene europee.
Interesse di City e Real, ma nessun passo concreto
Le voci su un possibile interesse di Pep Guardiola e Xabi Alonso non hanno ancora trovato riscontri concreti. Entrambi i club osservano con attenzione l’evoluzione della situazione, ma il Liverpool non intende aprire trattative.
Le fonti interne sottolineano come la dirigenza voglia mantenere intatto il nucleo principale della rosa, costruita per restare ai vertici della Premier League e tornare protagonista in Champions League.
Un simbolo della nuova era dei Reds
Le trattative tra il club e l’entourage di Szoboszlai proseguiranno nel corso della stagione. L’obiettivo è definire un rinnovo che rispecchi il valore crescente del giocatore, ormai considerato uno dei leader tecnici della squadra.
Il messaggio del Liverpool è chiaro: Szoboszlai non si tocca.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo