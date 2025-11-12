Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Liverpool, fiducia nel rinnovo di Szoboszlai

Il Liverpool è determinato a blindare Dominik Szoboszlai, finito nel mirino di Manchester City e Real Madrid. Secondo fonti vicine al club, non c’è motivo di allarme ad Anfield, dove si respira ottimismo sul rinnovo del centrocampista ungherese.

A 25 anni, Szoboszlai è diventato una pedina chiave del sistema dei Reds, distinguendosi per personalità e continuità in una stagione di transizione. Arrivato nel 2023 dal Lipsia, il nazionale ungherese percepisce circa 120.000 sterline a settimana e ha ancora due anni e mezzo di contratto. Tuttavia, la società è pronta a migliorare il suo ingaggio per premiare il rendimento e scoraggiare le sirene europee.

Interesse di City e Real, ma nessun passo concreto

Le voci su un possibile interesse di Pep Guardiola e Xabi Alonso non hanno ancora trovato riscontri concreti. Entrambi i club osservano con attenzione l’evoluzione della situazione, ma il Liverpool non intende aprire trattative.

Le fonti interne sottolineano come la dirigenza voglia mantenere intatto il nucleo principale della rosa, costruita per restare ai vertici della Premier League e tornare protagonista in Champions League.

Un simbolo della nuova era dei Reds

Le trattative tra il club e l’entourage di Szoboszlai proseguiranno nel corso della stagione. L’obiettivo è definire un rinnovo che rispecchi il valore crescente del giocatore, ormai considerato uno dei leader tecnici della squadra.

Il messaggio del Liverpool è chiaro: Szoboszlai non si tocca.

