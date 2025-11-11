Anthony Ferrara · Pubblicato il 11 Novembre 2025 · Aggiornato il 11 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

L’esito degli esami effettuati da Zion Suzuki, portiere del Parma, non è assolutamente positivo: infortunio alla mano per il giapponese

SUZUKI INFORTUNIO ESITO ESAMI – Le primissime notizie circa l’infortunio subito da Zion Suzuki erano già state diramate dall’ufficio stampa del Parma Calcio, poco dopo la conferenza stampa di Mister Carlos Cuesta e al termine della gara contro il Milan. Nulla era ancora definitivo, ma si era solamente appreso che, l’estremo difensore giapponese, avvertiva un fortissimo dolore a una mano e che, nel corso della giornata di lunedì, sarebbero stati effettuati gli esami strumentali per valutare le condizioni del ventitreenne. L’esito degli stessi costringerà il Parma a privarsi del proprio portiere per diverso tempo.

Secondo quanto appreso, infatti, Suzuki ha riportato una frattura dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra. Il dolore è fortissimo e le tempistiche di recupero sulla tabella di marcia preoccupano il club in vista del prosieguo della stagione. L’estremo difensore dovrebbe essere costretto ad osservare tre mesi ai box, prima di poter riprendere il proprio posto tra i pali per custodire la porta del Parma. Ciò, significa che il classe 2002 rientrerebbe a febbraio inoltrato: nel pieno della stagione, sì, ma dopo un altro terzo di campionato.

Ora, al netto di un possibile innesto nel corso del mercato di gennaio, Carlos Cuesta dovrà fare di necessità virtù schierando Corvi oppure Rinaldi, portieri impiegati per qualche manciata di minuti nelle gare delle amichevoli estive. Una vera tegola per una squadra a caccia di punti salvezza.

Oltre all’articolo: “Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito”, leggi anche: