Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025 · Aggiornato il 11 Ottobre 2025

Napoli sulle tracce di Mainoo

Il Napoli è pronto a muoversi sul mercato invernale 2026 per rinforzare la mediana: su richiesta di Antonio Conte, il club campione d’Italia ha messo nel mirino Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United, individuato come profilo ideale per aggiungere qualità e dinamismo in un reparto che dovrà fare a meno di Zambo Anguissa durante la Coppa d’Africa.

Perché piace a Conte

Classe 2005, Mainoo abbina tecnica, visione di gioco e capacità fisica, caratteristiche che convincono pienamente l’allenatore azzurro. La sua versatilità gli consente di agire sia da mezzala che da centrocampista centrale, con un’intensità che ben si adatterebbe alla Serie A. Inoltre, il minutaggio ridotto sotto la guida di Ruben Amorim allo United rende più concreta l’ipotesi di un trasferimento a gennaio.

La formula del trasferimento

Il Manchester United non sembra intenzionato a privarsi del giocatore a titolo definitivo, ma potrebbe aprire a un prestito oneroso. Il Napoli resta alla finestra, pronto a garantire minuti e responsabilità al talento inglese. L’operazione sarebbe vantaggiosa per tutte le parti: il club azzurro rinforzerebbe subito il centrocampo, Mainoo troverebbe continuità e lo United manterrebbe il controllo sul futuro del suo prospetto.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse si trasformerà in una trattativa concreta. Intanto, il nome di Kobbie Mainoo continua a scalare le gerarchie delle priorità di mercato del Napoli.

