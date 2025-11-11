Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 11 Novembre 2025 · Aggiornato il 11 Novembre 2025

L’ottavo posto in campionato conquistato grazie alla splendida vittoria contro l’Atalanta per 0-3, permette al Sassuolo di navigare, almeno per il momento, in acque tranquille e ben lontane dalla zona retrocessione. Lo splendido successo esterno contro la Dea è stato senza dubbio nel segno di Domenico Berardi, autore di una doppietta e di un assist per un ritrovato Pinamonti, che ha messo a segno la terza rete del proprio campionato. A centrocampo, ha giganteggiato Nemanja Matic, arrivato quest’estate dal Lione a parametro zero, il quale ha mostrato tutta la sua esperienza internazionale.

SASSUOLO, IL DS PALMIERI: “BERARDI UNA BANDIERA, SPERO RESTI ANCORA A LUNGO CON NOI. MATIC? UN CAMPIONE CON LA C MAIUSCOLA”

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW, soffermandosi proprio sui tre giocatori che hanno inciso maggiormente nel match e in generale in questo avvio di stagione molto positivo per la squadra allenata da Fabio Grosso. Di seguito le sue parole.

BERARDI – “È un campione, una bandiera e un giocatore simbolo, parlano i numeri per lui. Ha dimostrato negli anni tutto, ha avuto un infortunio e c’è voluto tempo per tornare ai suoi livelli, in Serie B ci ha dato una grande mano e ora in Serie A si sta dimostrando il campione che è, ieri una partita fantastica.

“Se chiuderà la carriera al Sassuolo? Ha allungato di altri quattro anni con noi, è un giocatore simbolo che ha dato, sta dando e darà grandi soddisfazioni. Speriamo di averlo sempre con noi, è l’emblema di questa società“.

MATIC – “Lui é un campione, è di un altro livello, gioca con un intelligenza fuori dal comune, un campione con la C maiuscola, sia in campo che fuori. Ci sta dando quel qualcosa in più”.

PINAMONTI – “Ho ritrovato un grandissimo Pinamonti, lo vedo in grandissima crescita e non solo sotto l’aspetto calcistico. E’ diventato papà e questo gli fa aumentare le responsabilità, per me è sottovalutato visto che va sempre in doppia cifra. Secondo me può fare grandissime cose quest’anno e se ne sta convincendo anche lui, sono convinto che possa ritagliarsi uno spazio sempre più importante in Serie A.”

