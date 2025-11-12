Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
Paolo Vanoli è stato intervistato da Sky Sport dove ha parlato dei primi giorni da allenatore della Fiorentina. Le sue dichiarazioni principali:
“Ho giocato qua, so cos’è la Fiorentina, è la sfida e mi motivano, mi danno quell’energia, so che c’è anche qualcosa di tanto in questa squadra, tanto lavoro ma la sfida è complicata, bisogna lavorare con grande umiltà, l’umiltà dei vincenti e questi ragazzi ne possono uscire alla grande“.
Vanoli aggiunge: “Il mio pregio è sempre stato quello di essere diretto, ho spiegato in faccia dove eravamo, la partita importante che andiamo affrontare, un campo come Genova era focoso, importante e loro sanno come si lotta per salvarsi; dovevamo cambiare la mentalità, andare al sodo senza guardare le nostre qualità, capire la partita. Bisogna fare le cose semplici, dare una identità anche in maniera elementare, non possiamo fare delle rivoluzioni e per primo sono entrato in questa centrifuga, voglio conoscere bene tutti ma adesso dobbiamo essere al servizio del compagno, conta solo la squadra, Firenze e la Fiorentina“.
