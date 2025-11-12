Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media bianconeri riguardanti il suo nuovo incarico di AD e non solo: dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina, fino al ruolo da direttore sportivo, passando per la questione più delicata del momento: il rinnovo di Dusan Vlahovic.

JUVE, COMOLLI: “ONORATO DI ESSERE AD DELLA JUVENTUS. VLAHOVIC? ABBIAMO UN ACCORDO, NE PARLEREMO A FINE STAGIONE”

Queste le parole di Comolli: “È un estremo privilegio e onore essere AD. Mi sento anche umile in questa sfida, perché sono un tifoso appassionato e so cosa vuol dire la Juventus per il calcio internazionale e italiano.“

SU SPALLETTI – “Siamo contenti di averlo. Una mente creativa per il calcio, coraggiosa e audace quando per esempio decide di mettere Koopmeiners in difesa. Ha creato qualcosa di nuovo e sono lieto di averlo a bordo”.

MERCATO DI GENNAIO – “Abbiamo alcuni vincoli: il fair play finanziario ci impone attenzione. Abbiamo ricevuto una lettera dall’ente controllante. Quello che faremo a gennaio sarà molto difficile e monitorato dall’Uefa. Non abbiamo piani particolari. Ci guarderemo attorno ma niente di particolare“.

IL DIRETTORE SPORTIVO – “È l’anello mancante all’interno del leadership team, una casella vuota. Penso che in poco tempo troveremo qualcuno, stiamo cercando in maniera attiva. Stiamo effettuando delle interviste. Durante l’estate John mi ha detto: “Come attrarre dei talenti?”. Si tratta della Juventus, e già così si attraggono delle persone. Ci sono persone con CV fantastici, vogliamo prenderci il tempo corretto per scegliere le persone giuste“.

DUSAN VLAHOVIC – “Abbiamo trovato un accordo col giocatore: parleremo a fine stagione. Non ci aspettiamo nulla di particolare, c’è un accordo con Dusan, già stretto l’estate scorsa con Chiellini e Modesto. C’è un accordo già stretto, quindi siamo sicuramente fiduciosi per questa situazione. Penso che nessun club italiano possa pagare come la Premier, ma non vuol dire che non vogliamo essere competitivi”.

