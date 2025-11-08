Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
Foto © Stefano D’Offizi
Rinnovo in salita tra Lazio e Gila: si inseriscono Inter e Milan
La trattativa tra Lazio e Mario Gila per il rinnovo contrattuale sta diventando sempre più complicata. Il difensore spagnolo, in scadenza nel 2027, piace da tempo all’Inter e al Milan, pronte a sfidarsi per assicurarsi il suo cartellino. Come riporta Il Tempo, le difficoltà nei dialoghi con Lotito stanno attirando l’attenzione delle due big del nord.
L’Inter guarda al futuro: Gila tra i nomi seguiti
Con Acerbi e De Vrij in scadenza, l’Inter sta valutando profili più giovani per ringiovanire la difesa. Mario Gila rientra tra i nomi in cima alla lista nerazzurra, considerato il suo profilo tecnico e la conoscenza della Serie A. Tuttavia, i costi dell’operazione e la concorrenza del Milan rendono la trattativa tutt’altro che semplice.
Il Milan osserva da vicino: Tare spinge per lo spagnolo
Anche il Milan, a caccia di un difensore duttile per gennaio, sta monitorando con attenzione la situazione. L’ex ds Igli Tare, che aveva portato Gila alla Lazio, lo considera un’opzione ideale per i meccanismi difensivi di Massimiliano Allegri.
La variabile Real Madrid complica i piani
Il Real Madrid, che ha ceduto Gila ai biancocelesti nel 2022, mantiene una clausola del 50% sulla futura rivendita. Un dettaglio che potrebbe incidere sul prezzo e frenare le trattative. Nel frattempo, la Lazio proverà fino all’ultimo a blindare il difensore, ma il rischio di perderlo resta concreto.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo