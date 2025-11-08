Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Rinnovo in salita tra Lazio e Gila: si inseriscono Inter e Milan

La trattativa tra Lazio e Mario Gila per il rinnovo contrattuale sta diventando sempre più complicata. Il difensore spagnolo, in scadenza nel 2027, piace da tempo all’Inter e al Milan, pronte a sfidarsi per assicurarsi il suo cartellino. Come riporta Il Tempo, le difficoltà nei dialoghi con Lotito stanno attirando l’attenzione delle due big del nord.

L’Inter guarda al futuro: Gila tra i nomi seguiti

Con Acerbi e De Vrij in scadenza, l’Inter sta valutando profili più giovani per ringiovanire la difesa. Mario Gila rientra tra i nomi in cima alla lista nerazzurra, considerato il suo profilo tecnico e la conoscenza della Serie A. Tuttavia, i costi dell’operazione e la concorrenza del Milan rendono la trattativa tutt’altro che semplice.

Il Milan osserva da vicino: Tare spinge per lo spagnolo

Anche il Milan, a caccia di un difensore duttile per gennaio, sta monitorando con attenzione la situazione. L’ex ds Igli Tare, che aveva portato Gila alla Lazio, lo considera un’opzione ideale per i meccanismi difensivi di Massimiliano Allegri.

La variabile Real Madrid complica i piani

Il Real Madrid, che ha ceduto Gila ai biancocelesti nel 2022, mantiene una clausola del 50% sulla futura rivendita. Un dettaglio che potrebbe incidere sul prezzo e frenare le trattative. Nel frattempo, la Lazio proverà fino all’ultimo a blindare il difensore, ma il rischio di perderlo resta concreto.

