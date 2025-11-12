Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
Lewandowski nel mirino del Milan
Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, il Milan starebbe seriamente valutando l’ingaggio di Robert Lewandowski a parametro zero per la prossima stagione. Il direttore sportivo Igli Tare avrebbe già contattato l’entourage del campione polacco e programmato un incontro con l’agente Pini Zahavi nelle prossime settimane per verificare la fattibilità economica dell’operazione.
Ibrahimovic spinge per il colpo
All’interno della dirigenza rossonera, Zlatan Ibrahimovic, oggi parte della struttura tecnica del club, è tra i principali sostenitori dell’affare. Secondo il giornalista belga, l’ex attaccante svedese ritiene che Lewandowski incarni perfettamente i valori del Milan e possa fungere da guida per i giovani del gruppo, proprio come lui negli ultimi anni di carriera.
Il fascino della Serie A e il nodo Barcellona
Il centravanti del Barcellona, il cui contratto scadrà nel 2026, non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo dal club blaugrana. In caso di mancato prolungamento, Lewandowski potrebbe lasciare la Catalogna a parametro zero. Il giocatore sarebbe affascinato dall’idea di misurarsi con la Serie A, in particolare con una squadra storica come il Milan, che gli garantirebbe la possibilità di restare protagonista in Champions League, qualora i rossoneri centrassero la qualificazione.
Un’operazione ambiziosa, che unirebbe esperienza, leadership e prestigio internazionale in un colpo dal peso simbolico enorme per i rossoneri.
