Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Novembre 2025 · Aggiornato il 11 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Atlético Madrid pronto a muoversi per Lookman

L’Atlético Madrid è pronto a lanciare un assalto deciso per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta. Il club spagnolo, su richiesta di Diego Simeone, ha individuato nel nigeriano il rinforzo ideale per ampliare le opzioni offensive in vista della prossima sessione di mercato. Secondo fonti vicine alla trattativa, i colchoneros stanno preparando un’offerta da circa 60 milioni di euro.

Situazione attuale all’Atalanta

All’Atalanta, Lookman non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Alcune prestazioni altalenanti e un rapporto non idilliaco con l’allenatore Ivan Juric hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui Tottenham e altre società di Premier League. L’Atlético Madrid vuole anticipare la concorrenza, aprendo il dialogo già nelle prossime settimane.

Strategia dell’Atlético e prospettive di trasferimento

La dirigenza madrilena considera Lookman un profilo versatile, capace di adattarsi sia come esterno che come seconda punta. Il club ritiene che il 28enne possa ritrovare continuità e fiducia in un contesto tattico più dinamico. L’operazione, se concretizzata, rappresenterebbe una cessione importante per l’Atalanta, che potrebbe reinvestire la cifra su nuovi innesti.

Il ruolo di Simeone e l’impatto potenziale

Diego Simeone vede in Lookman un giocatore perfetto per il suo sistema basato su intensità e transizioni rapide. In Liga, il nigeriano avrebbe l’opportunità di rilanciare la sua carriera e di confrontarsi con un calcio più aperto e offensivo. L’Atlético Madrid vuole chiudere l’accordo entro gennaio, convinto che l’ex Leicester possa diventare un valore aggiunto immediato per la squadra.

LEGGI ANCHE: