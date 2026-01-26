Verona-Udinese, probabili formazioni e diretta tv del match

Sarà Verona-Udinese a chiudere il programma della 22ª giornata di Serie A, con punti pesanti in palio per due squadre a caccia di continuità. Al Bentegodi si gioca una sfida che vale molto più della classifica attuale.

Le scelte del Verona

In casa Verona resta apertissimo il ballottaggio tra i pali: Montipò parte leggermente avanti su Perilli, ma la decisione finale arriverà solo a ridosso del match. In difesa è prevista la conferma di Ebosse, mentre in mediana spazio alla coppia Gagliardini-Bernede. Sulle fasce agiranno Lirola e Bradaric, favoriti dalle condizioni non ottimali di Belghali e Frese. In attacco, Orban sarà affiancato da Sarr. Fuori dai convocati Mosquera.

Le mosse dell’Udinese

L’Udinese risponde con Atta sulla trequarti, alle spalle di Davis, riferimento offensivo dei friulani. In mezzo al campo toccherà a Miller, affiancato da Karlstrom ed Ekkelenkamp. Le corsie laterali saranno presidiate da Zanoli e Kamara. In difesa resta vivo il ballottaggio tra Kristensen e Bertola. Indisponibili Zaniolo e Piotrowski.

Dove vedere Verona-Udinese in tv

Verona-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle ore 20.45. La gara sarà visibile tramite app DAZN su smart tv, Sky Q, NOW TV e sul canale DAZN di Sky (canale 251). Una sfida da seguire fino all’ultimo dettaglio.