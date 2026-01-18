Verona-Lirola, ufficiale il nuovo esterno fino al termine della stagione

Alla vigilia dell’importante trasferta di campionato contro la Cremonese, l’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo a costo zero dal Marsiglia di Pol Lirola, ventottenne esterno spagnolo, in gialloblù fino al termine della stagione.

Il giocatore è un volto noto in Serie A: cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol e successivamente della Juventus, si fa notare con il Sassuolo e poi con la Fiorentina, oltre all’esperienza con il Frosinone. All’estero, il difensore ha giocato in Francia (Marsiglia) e Spagna (Elche) e può contare presenze internazionali con la partecipazione alle Coppe europee.

Come di consueto, il club gialloblù saluta Pol Lirola con un benvenuto e augura il meglio in maglia Hellas.