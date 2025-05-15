Il Chelsea punta Mario Gila: difensore della Lazio nel mirino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Maggio 2025 · Aggiornato il 15 Maggio 2025

Il Chelsea guarda alla Serie A per rinforzare la retroguardia

La dirigenza del Chelsea ha messo gli occhi su Mario Gila, difensore centrale della Lazio, come possibile rinforzo per la prossima stagione. L’interesse dei Blues nasce dalla necessità di colmare le lacune difensive emerse durante l’annata, condizionata da infortuni e prestazioni altalenanti del reparto arretrato.

Valutazione superiore ai 30 milioni per il difensore biancoceleste

Il profilo di Mario Gila è considerato ideale per il contesto della Premier League, grazie alla sua solidità, alla capacità di lettura del gioco e all’affidabilità mostrata in Serie A. Il centrale spagnolo è ormai un punto fermo nella difesa della Lazio, che lo valuta oltre i 30 milioni di euro. La cifra riflette non solo il rendimento attuale, ma anche il potenziale di crescita del calciatore, classe 2000.

Il Real Madrid vira su Huijsen, il Chelsea accelera su Gila

L’accelerazione del Real Madrid nella trattativa per Dean Huijsen, giovane talento difensivo della Juventus, ha spinto il Chelsea a intensificare i contatti per Mario Gila. I londinesi, da tempo alla ricerca di un rinforzo di spessore per la linea difensiva, vedono nello spagnolo un’alternativa concreta e già rodata nel calcio europeo.

Futuro in bilico per Gila: l’estate può segnare l’addio alla Lazio

Le probabilità che Mario Gila lasci la Lazio nella prossima finestra di mercato sono elevate. La società capitolina, pur apprezzando le qualità del giocatore, non esclude una cessione in presenza di un’offerta congrua. Con l’interesse del Chelsea ormai concreto, le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro del centrale spagnolo.

