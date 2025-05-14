Matias Vecino verso l’addio alla Lazio: Como e Betis alla finestra

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Maggio 2025 · Aggiornato il 14 Maggio 2025

Scadenza contrattuale imminente per Matias Vecino

Il centrocampista uruguaiano Matias Vecino si avvicina alla naturale conclusione del proprio contratto con la Lazio, previsto per il mese di giugno. La situazione contrattuale lo rende libero di avviare negoziati con altre società, e ciò ha immediatamente attirato l’interesse di diversi club europei.

Como interessato a rinforzare la mediana

Tra le formazioni maggiormente interessate figura il Como, pronto a consacrarsi in Serie A con l’intenzione di costruire un organico competitivo. L’esperienza, la duttilità tattica e la leadership di Vecino rappresentano qualità particolarmente apprezzate dalla dirigenza lombarda, che lo considera un elemento ideale per consolidare il reparto nevralgico del campo.

La Lazio riflette sul rinnovo

Nonostante le avances di altre società, Vecino resta in attesa di un contatto da parte del direttore sportivo Angelo Fabiani per discutere un possibile prolungamento. Il calciatore si trova bene a Roma, dove è diventato una pedina affidabile nelle rotazioni biancocelesti. Tuttavia, la mancata apertura immediata da parte del club potrebbe facilitare una sua partenza.

Ipotesi estere e sudamericane sul tavolo

Oltre al Como, anche il Betis Siviglia e il Benfica hanno manifestato interesse concreto per il mediano ex Inter. In alternativa, non è esclusa una chiusura di carriera in Sud America, dove alcune società stanno monitorando l’evolversi della situazione. La decisione definitiva di Vecino è attesa nelle prossime settimane, quando avrà un quadro più chiaro tra opzioni italiane e opportunità internazionali.

LEGGI ANCHE: