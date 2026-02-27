Zouma volta pagina e riparte dagli Emirati: firma con l’Al-Wasl

Una carriera fatta di grandi palcoscenici, poi l’ombra, ora un nuovo tentativo di rilancio. Kurt Zouma riparte dagli Emirati Arabi Uniti: il difensore francese ha firmato da svincolato con l’Al-Wasl dopo la breve e deludente parentesi al Cluj. Solo pochi mesi in Romania, appena quattro presenze e un addio anticipato. A 31 anni, l’ex Chelsea prova a rimettersi in gioco lontano dall’Europa, in un campionato che punta sempre più su nomi internazionali d’esperienza.

Com’è andata l’ultima esperienza al Cluj?

L’avventura rumena di Zouma è durata meno del previsto. Arrivato al Cluj tra entusiasmo e aspettative, il centrale francese avrebbe dovuto garantire un salto di qualità. Invece, i problemi fisici, in particolare alle ginocchia, hanno limitato fortemente il suo impiego.

Il magro bilancio conta appena quattro presenze ufficiali e 197 minuti complessivi in campo: troppo poco per incidere e per giustificare l’investimento tecnico del club. La separazione consensuale è arrivata a gennaio, chiudendo un’esperienza mai realmente decollata.

Un epilogo amaro per un giocatore che in carriera ha vinto 2 Premier League, 1 Coppa di Lega francese, Champions League e Conference League, vestendo maglie prestigiose, compresa quella della Nazionale transalpina. Dopo oltre un mese da svincolato e qualche sondaggio dall’Europa e dall’Asia, la scelta è ricaduta sugli Emirati.

Al-Wasl e la nuova sfida a Dubai

Zouma approda all’Al-Wasl a parametro zero, in un’operazione che porta la firma anche del direttore sportivo Eric Abidal. Il club di Dubai, attualmente nelle zone alte della UAE Pro League, ha individuato nel francese il profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato con esperienza e carisma.

Per il centrale classe ’94 si tratta di un nuovo capitolo in un contesto diverso rispetto ai campionati europei di vertice, però non troppo distante da quello vissuto nella scorsa stagione con l’Al-Orobah in Arabia Saudita. La sfida sarà soprattutto fisica: ritrovare continuità dopo anni segnati da infortuni ricorrenti.

Gli Emirati rappresentano un’altra tappa intermedia o l’ultima grande avventura? Molto dipenderà dal rendimento nei prossimi mesi. Di certo, dopo l’addio al Cluj, Zouma aveva bisogno di ripartire. E Dubai sarà il fulcro del suo nuovo inizio.