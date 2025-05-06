Zortea incanta con il Cagliari: ora Como, Lazio e Torino ci riprovano

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Maggio 2025 · Aggiornato il 7 Maggio 2025

Crescita sotto la guida di Davide Nicola

Il terzino Nadir Zortea, attualmente in forza al Cagliari, sta vivendo un momento di forma straordinario sotto la guida dell’allenatore Davide Nicola. Con sei reti all’attivo in stagione, Zortea ha dimostrato una notevole evoluzione sul piano tecnico e tattico, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere rossoblù. Le sue prestazioni hanno suscitato l’attenzione di diversi club italiani, pronti a inserirsi nella corsa al suo cartellino.

Como, Lazio e Torino tornano alla carica

Già durante le precedenti sessioni di mercato, Como, Lazio e Torino avevano sondato la possibilità di ingaggiare Nadir Zortea, e l’interesse nei suoi confronti potrebbe presto riaccendersi. Le ottime prove offerte in Serie A, unite alla sua capacità di adattarsi a diversi moduli, lo rendono un profilo particolarmente ricercato. Secondo fonti vicine al calciatore, le tre società potrebbero avanzare nuove proposte già a partire dalla prossima finestra estiva.

Agenti al lavoro, ma la priorità resta la salvezza

L’interesse crescente attorno a Nadir Zortea si riflette anche nell’attività dei suoi rappresentanti, Federico Pastorello e Marco Bicchierai, che stanno ricevendo numerose manifestazioni d’interesse da parte di club italiani e stranieri. Tuttavia, l’esterno classe 1999 resta concentrato sull’obiettivo principale: garantire al Cagliari la permanenza aritmetica in Serie A. Ogni decisione relativa al futuro verrà presa solo una volta conclusa la stagione in corso.

La parabola ascendente del calciatore è un chiaro esempio di come costanza e fiducia possano rilanciare un talento nel panorama nazionale.

