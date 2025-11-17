Zirkzee verso la Roma: accordo con lo United per il prestito
Roma in pole per Zirkzee
ROMA ZIRKZEE – Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe presto tingersi di giallorosso. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Manchester United è pronto ad aprire alla sua cessione già nella finestra di gennaio. I contatti con la Roma sono continui e il club inglese ha già comunicato la disponibilità a un prestito semestrale con diritto di riscatto fissato ad almeno 35 milioni di euro.
Struttura dell’operazione
Le parti stanno discutendo la copertura dell’ingaggio e la formula esatta del riscatto, che potrebbe trasformarsi in un obbligo al termine della stagione. Lo United vuole garanzie economiche, mentre la Roma cerca margini per rendere sostenibile l’operazione. Tutti gli attori coinvolti, compreso Zirkzee, sembrano favorevoli in linea di massima, ma il passaggio alla fase decisiva richiede la rinuncia del giocatore a una parte dello stipendio attuale.
La posizione del club giallorosso
Il tecnico e la dirigenza vedono in Zirkzee il profilo ideale per dare profondità e soluzioni al reparto offensivo. La priorità resta lui, ma la società ha individuato un’alternativa credibile: Mathys Tel. Ciò che significa realmente è che i margini per chiudere ci sono, ma la Roma vuole evitare aste e tempi lunghi.
L’affare entra ora nella sua fase più delicata. Se l’intesa economica verrà raggiunta, Zirkzee potrà diventare uno dei colpi più significativi del mercato invernale giallorosso.
