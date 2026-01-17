Zirkzee non convocato per il Derby col City; la Roma spera ancora

Joshua Zirkzee, attaccante in uscita dal Manchester United, non è stato convocato da Carrick per la gara contro il City; Roma ancora in fila

ZIRKZEE ROMA NON CONVOCATO – Anno nuovo, vecchie abitudini. Nuovo allenatore in carica, vecchie vicissitudini e una novità di mercato che potrebbe tornare a infiammare la pista che condurrebbe a Roma, sponda giallorossa. Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, non è stato convocato da Mister Carrick in vista della partita più sentita della stagione dei Red Devils: il Derby contro il City di Guardiola.

I 43 minuti in cui l’olandese è sceso in campo nel corso delle prime due uscite dell’anno, nel corso dei quali l’ex Bologna si era ritagliato un ruolo da protagonista confezionando l’assist decisivo per l’1-1 finale, rappresentano già un ricordo. Il ventiquattrenne non figura negli arruolabili per il delicatissimo confronto di Manchester per cause legate a una specifica scelta tecnica dell’ex mediano.

Zirkzee sempre in uscita dallo United: la Roma aspetta Maalen, ma ha ancora i radar attivi sul tulipano

Malgrado il cambio alla guardia in panchina, dunque, il destino di Zirkzee sembra lontanissimo dall’Inghilterra e dalla Premier, con la Serie A che potrebbe riattivare i radar di mercato sull’ex centravanti del Parma. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la notizia avrebbe attivato soprattutto la Roma, club giallorosso in attesa di risolvere la questione Ferguson e pronta ad accogliere anche Maalen, altro attaccante olandese che ha lasciato la Premier per la capitale. In fondo, la società giallorossa aveva già tentato il doppio colpo nella fase offensiva trattando in simultanea l’acquisto di Giacomo Raspadori, il quale ha scelto di sposare la causa della Dea.

Gasperini a caccia di altri rinforzi: Zirkzee possibile regalo la lotta Champions

Al contrario, però, Joshua Zirkzee non ha ancora trovato squadra e la mancata convocazione lascia aperto qualsiasi spiraglio per il futuro dell’attaccante tulipano. La Roma prende nota e attende: le due settimane che restano alla fine del mercato, potrebbero ancora riservare sorprese a Gian Piero Gasperini.

