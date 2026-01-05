Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan, starebbe provando a intensificare i contatti con l’agente di Zirkzee, Kia Joorabchian: la Roma..

ZIRKZEE MILAN TARE JOORABCHIAN – Zirkzee al Milan, atto secondo. O almeno, a livello di contatti e trattative. Anche perché, la prima storia – sotto forma di operazione di mercato – tra il Diavolo e l’ex centravanti del Bologna aveva trovato un ostacolo insormontabile. Lo stesso che adesso, a un anno e mezzo di distanza dalla famosa questione legata alle “commissioni” da percepire per l’eventuale viaggio dell’olandese a Milano, potrebbe favorire l’entrata in scena dei rossoneri. Secondo quanto appreso, nelle ultime ore Kia Joorabchian avrebbe intrattenuto i primi colloqui esplorativi con Igli Tare, Direttore Sportivo del club meneghino, circa l’immediato futuro del proprio assistito a Manchester. Del resto, l’avventura britannica di Joshua Zirkzee procede a rilento dalla passata stagione, con pochissime gioie (appena cinque reti da agosto 2024) e tantissime panchine: tradotto, più dolori che soddisfazioni.

Così, il classe 2001 sarebbe tornato al centro del mercato e nemmeno l’evolversi della situazione in panchina, ovvero l’esonero di Rubèn Amorim, potrebbe rimescolare le carte del presente di Zirkzee a Manchester. Il Diavolo potrebbe riaprire, dunque, un asse di mercato abbondantemente chiacchierato un anno e mezzo fa, con la prospettiva di strappare il calciatore a formule molto vantaggiose. L’eventuale operazione potrebbe comporsi mediante un prestito secco, o con l’inserimento di un diritto di riscatto: la stessa formula magica studiata dalla Roma per colorare di giallorosso il futuro dell’ex Bologna e far sì che tutte le strade portino nella capitale.

Milan-Zirkzee, i buoni rapporti tra Tare e Joorabchian potrebbero favorire l’assalto: decisivo Nkunku

Il rapporto tra Tare e Joorabchian potrebbe rivelare un patto di ferro per condurre Zikrzee alle porte di Casa Milan, ma il tutto sembrerebbe subordinato all’eventuale uscita di Christopher Nkunku, per il quale il Fenerbahce ha sempre in mente cose turche già a gennaio. In caso di cessione del francese, i rossoneri tenterebbero di riavvolgere un filo intrecciato nel 2024. Anche se, questa volta, con gli effetti sperati.