Zion Suzuki, duello tra Chelsea e Milan per il portiere del Parma

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Chelsea e Milan sulle tracce di Zion Suzuki

Il futuro di Zion Suzuki potrebbe accendersi nel calciomercato estivo 2026. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Chelsea segue da mesi il portiere giapponese del Parma e lo considera un obiettivo concreto nel caso non riuscisse a chiudere per Mike Maignan. La dirigenza inglese, alla ricerca di un profilo giovane ma già esperto a livello europeo, avrebbe inserito Suzuki nella lista dei candidati principali.

Il Milan osserva con attenzione

Anche il Milan è in corsa. Gli osservatori rossoneri erano presenti allo stadio durante Genoa-Parma, partita in cui Suzuki ha parato un rigore decisivo nei minuti finali, fissando lo 0-0. Il club valuta il giapponese come possibile erede di Maignan, il cui contratto è in scadenza a fine stagione.

Valutazione e prospettive

Il Parma, che nel 2024 aveva investito circa 8 milioni di euro per il suo acquisto, oggi valuta Suzuki almeno 25 milioni. Le sue prestazioni in Serie A e la crescita costante ne hanno fatto uno dei profili più osservati del campionato. Se il Chelsea dovesse chiudere per Maignan, il Milan potrebbe reagire puntando proprio su Suzuki, dando vita a un incrocio di mercato affascinante tra Italia e Inghilterra.

