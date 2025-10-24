Zion Suzuki conteso dalle big: “Ecco il mio obiettivo per il futuro”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 24 Ottobre 2025 · Aggiornato il 24 Ottobre 2025

L’estremo difensore del Parma, Zion Suzuki, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato del futuro: Milan e Chelsea…

SUZUKI FUTURO – Tenacia, meticolosità, passione e determinazione. Ma, soprattutto, grande affidabilità tra i pali, grande tempismo e capacità di giocare anche con i piedi. Perchè Zion Suzuki, estremo difensore giapponese del Parma, sta continuando nel proprio percorso di crescita che potrebbe condurlo in una big. Magari, già dalla prossima stagione, con il destino del classe 2002 strettamente legato a quello di Mike Maignan, portiere del Milan il cui recente passato è stato contrassegnato dalla serrata trattativa con il Chelsea, e il cui futuro appare lontanissimo da Milanello per quel rinnovo di contratto che proprio non s’ha da firmare. Proprio rossoneri e Blues sarebbero più che interessati alle prestazioni fornite a Parma in quest’anno e mezzo trascorso dal giapponese in Emilia, laddove ha conquistato una salvezza e continua a lavorare duramente per difendere la porta dei crociati.

Suzuki, idee chiarissime per il futuro: le sue parole

Intervistato da Il Corriere dello Sport, Zion Suzuki ha avuto modo di replicare a una domanda sul proprio futuro parando, per il momento, qualsiasi voce di mercato: “Sono concentrato sul Parma e sul Mondiale. Abbiamo già conquistato la qualificazione e non intendo persino fidanzarmi fino alla fine della manifestazione. Vivo da solo, a Parma, mi concentro sull’allenamento e sulla cucina, nel tempo libero. Mi ritengo un perfezionista: dedico molto tempo al Pilates per rinforzare i muscoli e trovare ulteriore concentrazione. Devo prima contribuire alla salvezza del Parma e poi volare in America, Canada e Messico per il Campionato del Mondo con il mio Giappone. L’unica cosa della quale sono certo per il futuro, è il fatto di dover migliorare così tanto da voler diventare uno dei migliori portieri al mondo. Lavorerò duramente per raggiungere quest’obiettivo”. Milan e Chelsea, intanto, prendono nota.