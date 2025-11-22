Zinho Vanheusden si ritira a 26 anni: fine di un talento spezzato
Il ritiro inatteso di Zinho Vanheusden
La storia di Zinho Vanheusden lascia un senso di incompiuto. Cresciuto nello Standard Liegi, arrivato all’Inter come difensore di prospetto, aveva tutto per affermarsi ai massimi livelli. La nuova rottura del crociato, la terza in carriera, ha però posto fine alle sue ambizioni a soli ventisei anni. Il suo addio al calcio professionistico è stato segnato da parole sincere, nelle quali ha spiegato come il corpo non reggesse più i ritmi dell’agonismo e come la famiglia fosse diventata la sua priorità.
Dagli esordi allo Standard alla chiamata dell’Inter
Il percorso di Vanheusden era iniziato nel vivaio dello Standard Liegi, poi il trasferimento all’Inter nel 2015, dove si mette in mostra con la formazione Primavera vincendo Scudetto e Coppa Italia. Proprio in Youth League arriva il primo grave infortunio, preludio di un destino complicato.
Prestiti, ritorni e continue ripartenze
Tra Standard Liegi, Genoa, AZ Alkmaar, Malines e infine il Marbella FC, prova in ogni modo a ritrovare continuità. Quando il fisico glielo permette, mostra personalità e affidabilità, tanto da diventare capitano in Belgio. Il ginocchio però non gli concede tregua.
La scelta di fermarsi arriva dopo ventidue anni di calcio. Una decisione dura, ma lucida. E racconta la parabola di un talento che non ha mai smesso di lottare, anche quando il destino aveva già scritto il finale.
