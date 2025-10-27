Zielinski verso l’addio all’Inter: il Leeds pronto all’assalto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Zielinski, futuro incerto a Milano

Il rapporto tra Piotr Zielinski e l’Inter sembra arrivato al capolinea. Dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, il centrocampista polacco appare destinato a lasciare Milano nel mercato di gennaio. La dirigenza nerazzurra valuta infatti la sua cessione per ridurre il monte ingaggi e liberare spazio per nuovi arrivi.

Il Leeds torna alla carica

Secondo quanto riportato dal giornalista Pete O’Rouke a Football Insider, il Leeds United è da tempo un ammiratore del giocatore e avrebbe già provato a ingaggiarlo in estate. Il club inglese, ora deciso a rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione, è pronto a tornare alla carica. L’interesse è concreto, e la situazione contrattuale di Zielinski potrebbe agevolare la trattativa.

Un addio ormai probabile

Fonti vicine all’ambiente nerazzurro confermano che l’Inter è disposta ad ascoltare offerte già a gennaio. Anche lo stesso Zielinski sarebbe favorevole a una nuova esperienza, desideroso di tornare titolare in un progetto che lo valorizzi. Resta da capire quale cifra servirà per convincere il club milanese, ma la sensazione è chiara: dopo anni di alti e bassi in Italia, Piotr Zielinski è pronto a cambiare aria.

LEGGI ANCHE: