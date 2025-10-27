Zielinski verso l’addio all’Inter: il Leeds pronto all’assalto
Zielinski, futuro incerto a Milano
Il rapporto tra Piotr Zielinski e l’Inter sembra arrivato al capolinea. Dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, il centrocampista polacco appare destinato a lasciare Milano nel mercato di gennaio. La dirigenza nerazzurra valuta infatti la sua cessione per ridurre il monte ingaggi e liberare spazio per nuovi arrivi.
Il Leeds torna alla carica
Secondo quanto riportato dal giornalista Pete O’Rouke a Football Insider, il Leeds United è da tempo un ammiratore del giocatore e avrebbe già provato a ingaggiarlo in estate. Il club inglese, ora deciso a rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione, è pronto a tornare alla carica. L’interesse è concreto, e la situazione contrattuale di Zielinski potrebbe agevolare la trattativa.
Un addio ormai probabile
Fonti vicine all’ambiente nerazzurro confermano che l’Inter è disposta ad ascoltare offerte già a gennaio. Anche lo stesso Zielinski sarebbe favorevole a una nuova esperienza, desideroso di tornare titolare in un progetto che lo valorizzi. Resta da capire quale cifra servirà per convincere il club milanese, ma la sensazione è chiara: dopo anni di alti e bassi in Italia, Piotr Zielinski è pronto a cambiare aria.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo