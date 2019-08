Zidane boccia Jovic: cessione in vista dopo due mesi?

ZIDANE BOCCIA JOVIC – Non capita spesso che un calciatore pagato ben 60 milioni di euro dopo circa due mesi venga già scaricato dal proprio allenatore.

E’ il caso di Luca Jovic, attaccante che il Real Madrid ha acquistato dall’Eintracht Francoforte nello scorso giugno e che non ha convinto pienamente il tecnico Zinedine Zidane.

ZIDANE BOCCIA JOVIC – Secondo quanto riportato dai media serbi più importanti, Zidane non sarebbe soddisfatto dell’impatto avuto dal giocatore con la sua nuova realtà; l’allenatore dei Blancos lo riterrebbe non pienamente maturo per affrontare al meglio la pressione in un club importante come il Real Madrid.

Si ipotizza una clamorosa cessione in prestito; da tenere in considerazione un suo ritorno proprio all’Eintracht. A questo punto, con Mariano Diaz in uscita, il Real Madrid dovrà inevitabilmente ritornare sul mercato alla ricerca di un attaccante.

