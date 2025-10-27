Zidane al bivio: la Juventus sogna il ritorno del francese

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Addio Tudor: la crisi bianconera

La Juventus ha ufficialmente esonerato Igor Tudor dopo otto partite senza vittorie, complice il periodo negativo in Serie A e l’ultima sconfitta recente contro la Lazio. La squadra appare priva di identità e il club ha deciso di aprire la lista per un sostituto permanente, con Zinedine Zidane come possibile candidato.

Zidane, l’opzione di prestigio

L’ex tecnico del Real Madrid, vincitore di tre Champions League consecutive, è considerato una scelta strategica. Il suo carisma globale e l’esperienza a livello d’élite lo rendono ideale per rilanciare la Juventus in Italia e in Europa. Il francese ha confermato pubblicamente di non aver escluso un ritorno in panchina, e il club valuta la fattibilità di un accordo globale per riportarlo a Torino.

Le sfide per Zidane a Torino

Prendere in mano la Juventus significherebbe affrontare una squadra in fase di ricostruzione, risollevare il morale dei giocatori e riportare ambizione e coesione. La Serie A e la Champions League pongono sfide diverse rispetto al contesto vissuto al Real Madrid, richiedendo adattamento tattico e leadership.

Un progetto ambizioso

Il ritorno di Zidane trasmetterebbe un messaggio chiaro: la Juventus punta a riconquistare prestigio e competitività. La dirigenza lavora per un annuncio ufficiale, consapevole che l’arrivo del francese segnerà la chiusura di un’era e l’inizio di un nuovo capitolo bianconero.

