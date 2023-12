Steven Zhang, è intervenuto nel corso della cena natalizia nerazzurra esprimendo tutta la propria soddisfazione per il 2023: sullo stadio…

Un 2023 vissuto da assoluta protagonista della scena, con due coppe in più in bacheca e una Champions League sfuggita solamente all’ultimo atto dopo aver compiuto un cammino scintillante. L’andamento della stagione dell’Inter fa presagire ad altre conquiste, con il cammino verso la seconda stella, vero obiettivo stagionale, certificato dal primo posto in classifica. Questa sera, nel delicato posticipo in programma all’Olimpico, contro la Lazio di Sarri, i nerazzurri cercheranno di incrementare i punti di vantaggio sulla Juventus, complice il mezzo passo falso compito dalla Vecchia Signora in casa del Genoa.

Prima di scendere in campo, però, la squadra di Inzaghi si è concessa una serata di gala: una cena natalizia in grande stile per augurarsi altri successi per il 2024. Non si è certamente sottratto agli elogi Steven Zhang, Presidente nerazzurro, il quale ha espresso tutta la propria soddisfazione e ambizione verso i nuovi obiettivi prefissati sul calendario dell’avvento della Beneamata. Il numero uno della società nerazzurra ha indicato nella concretizzazione del progetto del nuovo stadio un caposaldo dell’immediato futuro:

“Vincere è sempre la nostra priorità e l’abbiamo dimostrato anche quest’anno. Il rinnovamento delle strutture e la stabilità finanziaria sono fondamentali per dar seguito ai nostri ambiziosi progetti. Il nuovo stadio è un progetto che portiamo avanti e che darà nuova spinta a questo incredibile club. Davanti a noi ci sono nuove sfide: voglio ringraziare ognuno di voi per il lavoro svolto: l’obiettivo è vincere la seconda stella ed era già chiaro a tutti sin dai primi instanti. Ringraziamo anche i tifosi per il continuo sostegno e supporto per un’eccellenza come quella dell’Inter”, ha concluso Zhang.

