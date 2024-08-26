ESCLUSIVA ZEYTULAEV PRO VASTO – Sempre nel corso della trasmissione Calcio Time, in onda su Europacalcio.it, Ilyas Zeytulaev ha riposto anche alla domanda sulla Pro Vasto, squadra impegnata nel campionato di Eccellenza abruzzese.

Quando è in Italia, l’ex ala di Juventus e Verona vive proprio a Vasto, paese quasi al confine tra Abruzzo e Molise e con una storia calcistica molto importante.

ESCLUSIVA ZEYTULAEV PRO VASTO – Così Zeytulaev: “Mi sarebbe piaciuto tanto giocare anche a Vasto: parliamo di una piazza bellissima, calda e appassionata. Negli ultimi anni la situazione è stata difficile, la città merita molto di più perché quella biancorossa è una maglia molto pesante. L’attuale proprietà di Raffaele Esposito? Non li conosco per cui non posso dire nulla, sarei irrispettoso nei loro confronti. Al di là di tutto, Vasto necessita di una struttura solida, a partire dal settore giovanile, posso garantire che qui ci sono tanti ragazzi molto validi. Ci vogliono poche parole e tanta concretezza. Mi piacerebbe vedere la Pro Vasto non solo in Serie D, ma vederla lottare per tornare in C, dove è già stata in passato“.