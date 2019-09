Zeman: “Questo Napoli mi piace, spero continui così! Insigne è cresciuto molto”

L'ex allenatore del Pescara, Zdeněk Zeman, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss soffermandosi sui vari temi di casa Napoli

Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma, Lazio e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico originario di Praga, a partire dall’offerta declinata di direttore tecnico del Palermo, alla prestazione del Napoli di Ancelotti per finire con la questione razzismo negli stadi.

Ecco le sue parole:

“La squadra di Ancelotti ha realizzato tanti gol, speriamo che possa durare a lungo visto che siamo solo all’inizio. Questo però è ovvio, chi prova a giocare a calcio crea più occasioni. Il Napoli mi piace, gioca un calcio offensivo e difende abbastanza bene, ora bisogna cercare la continuità che il Napoli non sempre trova. E’ presto, è difficile giudicare. Anche le squadre meno dotate provano a giocarsela.

Insigne? Io l’ho visto sempre bene, è cresciuto, il suo punto di forza era saltare l’uomo e fare gol o assist: credo gli sia rimasto tutto. Mi è dispiaciuto per il primo rigore che ha sbagliato, gli ho sempre detto di tirare forte perchè se l’appoggi magari il portiere ci arriva”.

Poi Zeman ha aggiunto:

“Napoli è una piazza bella per il calcio, con le condizioni giuste si posso fare belle cose. Il mio problema è che avevo due presidenti (Corbelli e Ferlaino, ndr) uno mi diceva di non parlare con l’altro e viceversa. Senza questo problema avrei salvato il Napoli, non era da retrocessione.

Razzismo? C’è sempre la minoranza, i non tifosi, quelli che vanno a sfogare al campo, e non capiscono quello che succede e perchè succede. Tifosi della Fiorentina? Secondo me sono stati anche provocati.

Llorente? E’ un giocatore che ha fatto sempre gol, a Napoli si gioca un calcio offensivo lui e lui approfitta degli errori: ad esempio quelli di ieri sono stati uno su respinta ed un altro su un errore dell’avversario. E’ buon acquisto e può servire soprattutto in casa”.