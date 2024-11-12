Anthony Ferrara · Pubblicato il 12 Novembre 2024 · Aggiornato il 13 Novembre 2024

Il profilo di Gabriele Zappa, grande protagonista della gara contro il Milan, sarebbe stato oggetto di sondaggio della stessa squadra rossonera

ZAPPA MILAN – Una splendida volée, che ha fatto seguito alla grande incursione in occasione del punto del momentaneo 2-2 e risvegliato amaramente il Diavolo dal sogno realizzato a Madrid appena quattro giorni prima. L’incubo del Milan nell’anticipo del sabato all’Unipol Domus di Cagliari si è materializzato con le giocate di qualità e fisicità di Gabriele Zappa, terzino o esterno a tutto campo classe 1999 della formazione sarda. L’ex Pescara avrebbe colpito i rossoneri sul campo, ma anche in ottica mercato considerando le indiscrezioni rilanciate dal portale Tuttomercatoweb, secondo il quale la dirigenza rossonera avrebbe fatto un sondaggio nei confronti dell’agente, Giuseppe Riso.

Presente sugli spalti per ammirare la prestazione di assoluta affidabilità del proprio assistito, il procuratore avrebbe registrato l’interesse del board rossonero soprattutto in relazione alla scadenza contrattuale dell’accordo in essere tra Zappa e il Cagliari, scadente al 30 giugno 2025.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Il sempre più probabile congedo di Davide Calabria, con le trattative per il rinnovo del numero 2 assolutamente in stallo, favorirebbero proprio l’ingresso dai cancelli di Milanello del laterale classe 1999, un anno più giovane del capitano e nome più che spendibile anche per le liste Serie A e UEFA. Il colpo il volo del definitivo 3-3 nei minuti finale del match, potrebbe dunque far decollare anche il futuro a tinte rossonere di Zappa, eclettico esterno indicato per ogni modulo e capace di stendere al tappeto il Diavolo sul rettangolo verde, così come in ottica mercato.

Oltre all’articolo: “Zappa colpisce il Milan, in campo e sul mercato: sondaggio”, leggi anche: