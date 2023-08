Zanoli a metà tra il Napoli e il Genoa – Il futuro di Alessandro Zanoli, talentuoso terzino di proprietà del Napoli, è ancora un grosso punto interrogativo. Dopo la sua ultima esperienza tra le fila della Sampdoria, infatti, il giocatore è pronto a ripartire e il continuo corteggiamento da parte del Genoa di Alberto Gilardino avrebbe fatto breccia in lui che starebbe spingendo per un nuovo trasferimento il Liguria.

Zanoli a metà tra il Napoli e il Genoa – Rudi Garcia però, come riportato da “Fantacalcio.it“, avrebbe altri piani per lui e nonostante il titolare fisso dei partenopei sia, ovviamente, Di Lorenzo, il tecnico francese ha voluto bloccare la sua partenza perchè da quel lato non disporrebbe di molte alternative. La situazione è quindi in stand-by con il giocatore che vorrebbe accasarsi alla corte di Gilardino e Garcia che, invece, vorrebbe trattenerlo. Ad ogni modo l’ultima parola spetterà al club azzurro, il quale nelle prossime ore prenderà la decisione definitiva riguardante il futuro del giovane talento classe 2000.

