Zaniolo torna al gol e salva l’Udinese, pari con la Cremonese

Cristiano Abbruzzese
Nicolò Zaniolo

Zaniolo rinasce e firma il pari friulano

Dopo dieci mesi di digiuno, Nicolò Zaniolo torna al gol in Serie A e lo fa con un colpo di testa che vale oro per l’Udinese. L’ex Atalanta si accende nella ripresa e trascina i friulani al pareggio contro la Cremonese, evitando una sconfitta che sembrava ormai segnata.

Cremonese subito avanti con Terracciano

La squadra di Davide Nicola parte fortissimo e trova il vantaggio al 4’ con Filippo Terracciano, bravo a sfruttare una palla inattiva. La difesa lombarda non solo regge, ma sa anche offendere: due reti stagionali già per il terzino, come per Federico Baschirotto. L’Udinese fatica a reagire e solo Atta prova a creare pericoli, ma il primo tempo dei friulani resta piatto e senza idee.

Vardy spreca, Okoye regge

Nella ripresa la partita si accende. Zaniolo costruisce e finalizza l’azione del pari, riportando entusiasmo. La Cremonese ha comunque due grandi occasioni con Jamie Vardy, che però spreca a tu per tu con Maduka Okoye. Nel finale entrano Vazquez e Sarmiento, con l’argentino che colpisce un palo su punizione e l’ecuadoriano che porta qualità.

Un punto che vale per entrambe

La sfida si chiude sull’1-1: la Cremonese recrimina per le occasioni mancate, l’Udinese applaude il ritorno al gol di Zaniolo. Lo Stadio Zini saluta comunque con applausi una gara intensa e combattuta, dove i protagonisti hanno inciso ma senza trovare la zampata decisiva.

