Zaniolo, operazione riscatto a Udine: le parole dell’agente

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

AGENTE ZANIOLO RISCATTO – L’operazione rilancio di Nicolò Zaniolo è ripartita da Udine. Un altro giro di giostra, nel lungo viaggio di un trequartista in cerca della definitiva consacrazione e con un chiaro obiettivo per il futuro: l’azzurro. La Nazionale italiana è il chiodo fisso dell’ex fantasiata della Roma, giunto a Udine solo qualche mese fa. Maglia numero 10 sulle spalle, dedizione alla causa e tanto impegno per ritrovare se stesso. Anche perché, il talento non è mai mancato. E Zaniolo sembra ci stia mettendo proprio la testa in questa nuova esperienza in Friuli, esattamente come contro la Cremonese: uno stacco che ha consentito ai bianconeri di racimolare un punto in una trasferta ostica come quella di Cremona. Il riscatto del dieci – sul campo, come sul mercato – parte esattamente da qui.

L’agente, Claudio Vigorelli, ha espresso la soddisfazione del proprio assistito per l’inizio dell’avventura in Friuli sottolineando la ferrea volontà di Zaniolo di convincere Gennaro Gattuso a puntare sul suo estro per l’immediato futuro: “Il passato è passato: ora, è tutto alle spalle. Nicolò deve pensare solamente a giocare e ritrovare tranquillità. Per il momento, tutto va bene e siamo convinti che possa andare ancora meglio di così. Il suo sogno è quello di ritrovare la Nazionale azzurra e farà di tutto per conseguirlo. Dovesse continuare così, sono sicuro che la riconquisterà. Udine rappresenta l’ambiente ideale per potersi ritrovare definitivamente e tornare protagonista. Per il futuro, si vederà”, ha commentato l’agente ai microfoni di TMW.

A giugno 2026, i friulani avranno la possibilità di riscattare, a titolo definitivo, il cartellino dell’ex Roma attraverso due modalità: 5 milioni di euro da versare e riconoscere il 50% della futura rivendita al Galatasaray, oppure 10 milioni di euro senza alcun vincolo. La rincorsa di Zaniolo all’azzurro riparte da Udine.