Zaniolo-Milan: la dirigenza rossonera starebbe seriamente riflettendo sulla possibilità di aprire un discorso con la Roma

Cambio nel Milan: esce Diaz, entra Zaniolo. No, non si tratta certamente di un avvicendamento studiato da Pioli per l’imminente gara di martedì contro la Lazio. Eppure, nello stesso stadio, l’Olimpico, ma con colori diversi, si destreggia un calciatore che potrebbe risolvere l’annoso rebus sull’esterno destro coincidente col piano di risalita del Milan. Secondo quanto appreso dal quotidiano La Repubblica, il Diavolo starebbe pensando di iscrivere il proprio nome alla corsa per l’acquisto del trequartista giallorosso.

La dirigenza rossonera, confermando i rumors risalenti alla scorsa estate, starebbe meditando l’anticipo sulle squadre inglesi, Brighton e Tottenham su tutte, per permettere al 22 di lasciare la Capitale. Ai piani alti di Casa Milan, si scommette ancora sull’indiscusso talento di Nicolò Zaniolo, per apportare ulteriore qualità e imprevedibilità sull’esterno-

Maldini e Massara potrebbero così anticipare, già a gennaio, il mancato investimento per il riscatto di Brahim Diaz, con il numero 10 che, a giugno, farebbe così ritorno a Madrid. L’offerta da presentare sul tavolo delle trattative con la Roma, dunque, sarebbe così composta: prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni al verificarsi di determinate condizioni (qualificazione alla prossima Champions) e ingaggio da 3 milioni netti al calciatore.

Il Diavolo starebbe preparando il piano per restituire alla Nazionale italiana un calciatore che era considerato un predestinato già a 17 anni. Nonostante i vari infortuni subiti in questi anni (due interventi al crociato), e un carattere probabilmente ancora da smussare, le intenzioni di recuperare definitivamente le qualità del classe 1999, dalle parti di Milanello, ci sarebbero tutte.

Oltre all’articolo: “Zaniolo-Milan: il Diavolo studia il piano per la trequarti”,