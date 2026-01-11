Zaniolo ko, serve l’operazione al ginocchio: i tempi di recupero

Foto © Stefano D’Offizi

Dopo una prima metà di stagione disputata ad altissimo livello, Nicolò Zaniolo non potrà essere a disposizione di mister Runjaić per un po’ di tempo. L’ex Roma e Galatasaray infatti, ha accusato un problema al ginocchio prima della sfida contro il Torino e oggi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato che si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere il problema.

Il centrocampista azzurro ha anche specificato che sarà fuori almeno per due settimane: l’Udinese dunque dovrà fare a meno del proprio giocatore migliore contro Inter e Verona e, nella migliore delle ipotesi, tornerà per la partita successiva, la sfida da grande ex contro la Roma.

UDINESE, ZANIOLO: “PURTROPPO MI DEVO FERMARE PER UN’OPERAZIONE AL GINOCCHIO”

Questo il messaggio pubblicato dai social da Zaniolo: “Purtroppo nell’ allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane. Forza Udinese”.

