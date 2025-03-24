Zaniolo e la Fiorentina, riscatto lontano: la viola riflette sul futuro

Nicolò Zaniolo, passato alla Fiorentina nel corso della sessione invernale, non è ancora riuscito a sbocciare definitivamente: il riscatto…

FIORENTINA ZANIOLO RISCATTO – Il momento del riscatto non è ancora giunto, per una consacrazione che continua a non arrivare. Sul rettangolo verde, così come sul mercato. Nicolò Zaniolo, talento assoluto del calcio italiano e scommessa della Fiorentina per la sessione invernale, non sta trovando spazio tra le fila di Raffaele Palladino malgrado le ottime prospettive di inizio anno. L’ex trequartista della Roma sta vivendo, fino a questo momento, altri mesi da comparsa e non da protagonista della scena, complice anche il nuovo cambio di modulo delineato dall’ex allenatore del Monza per rilanciare la viola verso le posizioni europee. Il sistema tattico basato, fondamentalmente, su una difesa a tre elementi e un centrocampo a cinque, penalizza eccessivamente un esterno dalle indubbie qualità di Zaniolo, ma ancora ben lontano dal “diventare grande”.

Così, secondo quanto appreso da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrebbe optare per il mancato riscatto del cartellino dell’ex Galatasaray, con il conseguente ritorno in Turchia del numero 17. Zaniolo ha collezionato solamente due presenze da titolare, rispettivamente contro il Verona e il Lecce, mentre nell’ultima gara contro la Juventus, partita nella quale i viola hanno strapazzato la Vecchia Signora facendo terminare la liaison tra Thiago Motta e i bianconeri, è subentrato al minuto ottantanove, a giochi ampiamente chiusi. L’ex Roma parte nettamente sfavorito nelle gerarchie dell’attacco gigliato a dispetto di Gudmundsson e Kean e tutto, al momento, lascia presagire che Zaniolo possa fare ritorno a Istanbul.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare AEK, colpo Varga: ambizione europea e forza gol dal Ferencváros Calcio Europeo

Oltre all’articolo: “Zaniolo e la Fiorentina, riscatto lontano: la viola riflette sul futuro”, leggi anche, ad esempio: