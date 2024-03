Zaniolo, trequartista dell’Aston Villa che ha ritrovato la Nazionale, ha espresso il desiderio di tornare in Serie A: magari al Milan…

Nostalgia canaglia: se gli venisse chiesto di cantare una canzone tutta nostrana per esprimere i sentimenti dell’ultimo periodo dopo il trasferimento al Galatasaray, prima e all’Aston Villa, poi, Nicolò Zaniolo, probabilmente sceglierebbe queste note. Direttamente dalle colonne de Il Corriere dello Sport, l’ex trequartista della Roma, dopo aver ritrovato la convocazione in Nazionale grazie alla chiamata di Luciano Spalletti per i test amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, ha espresso il desiderio di ritornare in Serie A. Dal trasferimento sfiorato al Milan, nel gennaio 2023, con Paolo Maldini grande sponsor di una trattativa saltata proprio sul traguardo finale per l’inserimento del club turco, è passato poco più di un anno. Tanto, però, da lanciare un appello alle società italiane. Tutte, tranne una, la Lazio. Ecco un estratto delle dichiarazioni dell’ex numero 22 della Roma:

“Tornerei davvero di corsa in Serie A. Si era parlato tanto del Milan, chissà. In ogni caso, ho avvisato il mio agente di contattarmi in merito al mercato solo nel caso in cui dovesse esserci qualcosa di concreto per le firme. Mi piacerebbe tornare nel campionato italiano, ma non potrei mai accettare un ipotetico trasferimento alla Lazio per il troppo rispetto che nutro nei confronti dei tifosi della Roma. Ci sarebbe da imbastire una trattativa con il Galatasaray, proprietario del cartellino: non considero fallimentare l’esperienza in Turchia, anzi”.

Zaniolo chiama Italia: “Vorrei tornare in A, mi manca. Sul Milan…”

“Intanto, al momento, sono all’Aston Villa e, anche se potrei giocare di più, sono grato ad Emery perchè sto crescendo molto dal punto di vista tattico: lo considero un grande, al pari degli altri allenatori top. Devo ringraziare anche Monchi per aver ancora puntato su di me. L’Italia mi manca molto: mi è dispiaciuto molto lasciare la Roma: conservo un grande ricordo anche se è stato meglio separarsi”. Tutta la nostalgia di Nicolò Zaniolo, pronto a ritornare in Serie A dopo una breve esperienza all’estero, ancora in corso. Magari, non ancora per molto, in attesa di novità dal Bel Paese.