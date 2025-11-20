Zambrotta operato alla gamba sinistra: il racconto e la battuta social

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025

L’operazione di Zambrotta al Rizzoli di Bologna

Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juventus, Milan e campione del mondo con l’Italia, è stato operato alla gamba sinistra presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. L’intervento di osteotomia era stato programmato da mesi, dopo i persistenti problemi alle ginocchia che avevano reso necessario un intervento strutturale. Zambrotta ha condiviso sui social l’intero percorso, dal ricovero al risveglio dall’anestesia, mostrando una fasciatura importante e un tutore. La sua battuta “Sembra più dritta?” ha subito catturato l’attenzione dei tifosi.

Le cause del problema e la decisione di operarsi

Negli ultimi anni l’ex terzino aveva spiegato più volte la gravità della situazione. Ospite del podcast Passa al Bsmt di Gianluca Gazzoli, aveva raccontato di essersi operato tre volte ai menischi interni, fino a non averne più né a sinistra né a destra. Con il tempo le gambe si sono arcuate, causando un evidente varismo. I medici spesso gli chiedevano come riuscisse ancora a camminare, a conferma della complessità del quadro.

Il percorso di recupero e le prospettive future

L’osteotomia a cui si è sottoposto consiste nel raddrizzare l’arto intervenendo sull’osso per correggere l’angolazione. Questa soluzione serve a rimandare, per quanto possibile, una protesi totale che comunque potrebbe essere necessaria tra qualche anno. Zambrotta affronterà ora un periodo di riabilitazione, con l’obiettivo di recuperare mobilità e stabilità. La sua testimonianza continua a suscitare interesse e affetto nel mondo del calcio italiano.

LEGGI ANCHE: