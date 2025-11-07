Zambo Anguissa vicino al rinnovo con il Napoli: accordo imminente

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Zambo Anguissa verso il rinnovo con il Napoli

Il Napoli è pronto a blindare uno dei suoi pilastri di centrocampo. Secondo Tuttomercato.com, Zambo Anguissa è sempre più vicino al rinnovo contrattuale con il club partenopeo. L’intesa non è ancora stata formalizzata, ma le trattative procedono in modo positivo e la firma è attesa nelle prossime settimane.

L’ingaggio del centrocampista camerunese supererà i 4 milioni di euro netti a stagione e beneficerà dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita, valido in quanto il giocatore è arrivato in Italia nel 2021.

I dettagli del nuovo contratto di Anguissa

Come confermato dal direttore sportivo Giovanni Manna a DAZN Italia, il Napoli dispone già di un’opzione di prolungamento unilaterale inserita nell’attuale accordo, ma la volontà del club è quella di procedere a un rinnovo completo e concordato con l’entourage del giocatore.

I colloqui tra le parti riprenderanno a breve per definire durata e bonus. L’obiettivo è garantire continuità a un elemento considerato fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra.

Una pedina chiave del centrocampo di Manna e del Napoli

Dalla sua prima stagione in Serie A, Zambo Anguissa si è imposto come uno dei migliori mediani del campionato per forza fisica, intensità e capacità di copertura.

Il Napoli non vuole correre rischi e intende assicurarsi la permanenza del giocatore, simbolo di affidabilità e disciplina tattica. Il rinnovo, ormai imminente, rappresenta un segnale chiaro di continuità nel nuovo progetto tecnico azzurro.

LEGGI ANCHE: