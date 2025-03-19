Zaccagni-Napoli, l’agente svela il clamoroso retroscena di mercato!

Mattia Zaccagni è destinato a diventare una bandiera della Lazio e a rimanere in biancoceleste per ancora tanti anni. Il numero 10 infatti, è fondamentale per la squadra di Marco Baroni e né il giocatore, né tantomeno la società, hanno intenzione di interrompere il matrimonio. Nel mercato di gennaio però, il Napoli era alla ricerca di un sostituto del partente Kvaratskhelia e aveva individuato nell’ex Verona il profilo ideale. A confermare quest’indiscrezione è stato lo stesso agente di Zaccagni, Mario Giuffredi ad un’intervista a Radio Kiss Kiss.

GIUFFREDI SU ZACCAGNI: “VUOLE DIVENTARE UNA BANDIERA DELLA LAZIO”

Queste le parole di Giuffredi: “Lui e la Lazio non hanno mai pensato di separarsi. Il ragazzo ha rinnovato sei mesi prima, vuol diventare la bandiera della Lazio e non ha mai pensato di lasciare i biancocelesti. C’è stato l’interesse del Napoli, è vero ma ripeto che Mattia non ha intenzione di lasciare la Lazio”.

