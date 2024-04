L’agente di Zaccagni, Giuffredi, ha espresso tutto il proprio disappunto in merito alla fase di stallo per il rinnovo contrattuale: le parole

La complicata stagione della Lazio, al netto di una semifinale di ritorno di Coppa Italia ancora da disputare, contro la Juventus, con i biancocelesti costretti, però, a ribaltare il 2-0 della gara di Torino, potrebbe riflettersi anche sulla rosa a disposizione di Igor Tudor in relazione a diverse situazioni da monitorare anche in ottica rinnovo contrattuale. È il caso di Mattia Zaccagni, il quale, al pari di Felipe Anderson, ormai in orbita biaconera da settimane, potrebbe svuotare il proprio armadietto di Formello con un anno d’anticipo rispetto gli accordi pattuiti nel 2022, anno del riscatto delle prestazioni dall’Hellas Verona. Secondo quanto confermato dall’agente dell’esterno biancoceleste, Mario Giuffredi, la trattativa per l’estensione del patto con la società sarebbe in una fase di assoluto stallo.

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Giuffredi, il quale sembra interrogarsi sulle reali intenzioni della società: “Non sentiamo nessuno da quaranta giorni, Lotito compreso. Evidentemente, tutta questa volontà di giungere a un accordo per il rinnovo non esiste. Non possiamo fare altro che guardarci intorno, a questo punto: probabilmente, il prolungamento non è una priorità”. Attualmente, Mattia Zaccagni non sta vivendo una stagione esaltante in maglia biancoceleste, con diversi infortuni (al piede, prima; alla caviglia, ora) che stanno ne condizionando le prestazioni. Considerando l’attuale situazione, le pretendenti dell’esterno potrebbero tentare l’affondo sottoponendo alla Lazio un indennizzo minimo per rilevare il cartellino di un calciatore di assoluto livello che, a gennaio, avrebbe modo di accordarsi con qualunque altro club a parametro zero. Palla alla Lazio, dunque, a detta dello stesso Mario Giuffredi.

