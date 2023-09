Zaccagni, l’agente duro sul rinnovo – Mario Giuffredi agente, tra gli altri, del talento della Lazio Mattia Zaccagni, ha rilasciato una dura intervista ai microfoni di “TMW” nella quale ha analizzato la situazione legata al rinnovo del suo assistito con la società Capitolina.

Zaccagni, l’agente duro sul rinnovo – Queste le sue parole:

“Ho parlato per otto mesi con Lotito: prima c’era il mercato di gennaio, poi la Pasqua, poi gli obiettivi da raggiungere in campionato e quindi la qualificazione in Champions, poi la politica, poi il mercato estivo. Ci ho messo tutta la buona volontà per chiudere l’accordo il prima possibile visto che era un desiderio di Mattia legarsi a lungo alla Lazio”.

LOTITO HA ALTRE PRIORITA’ – “Da questo momento non sarà più un problema mio. Evidentemente Lotito ha altre priorità. Io non prego nessuno, tranne che in chiesa. Il rinnovo deve essere un piacere reciproco”.

COME MILINKOVIC – “C’è un anno importante davanti a Mattia con il campionato della squadra che ambisce a fare un torneo importante, la Champions e la Nazionale. Siamo sicuri di fare una grande annata. E continuando così a fine campionato, contrattualmente, si troverà nella stessa situazione di Milinkovic Savic e non certo per colpa nostra”.

NON ASPETTIAMO I SUOI COMODI – “Beh, a quel punto sarà troppo tardi. Noi non ci mettiamo certo ad aspettare le comodità degli altri. E magari tra qualche mese a cambiare idea saremo noi”.

