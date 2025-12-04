Yildiz vuole restare alla Juventus ma serve l’intesa sul rinnovo
Foto © Stefano D’Offizi
Rallenta il dialogo tra Yildiz e la Juventus
Le discussioni per il nuovo contratto tra Kenan Yildiz e la Juventus hanno subito un brusco rallentamento. La distanza economica sta complicando un’intesa che, fino a poche settimane fa, sembrava a portata di mano. Il talento turco resta convinto del suo futuro in bianconero, ma il club deve trovare un equilibrio tra ambizioni e sostenibilità.
I club inglesi osservano la situazione
Il rallentamento ha attirato l’interesse di realtà come Arsenal e Chelsea, sempre attente ai giovani profili di prospettiva. In particolare, nelle ultime ore si era parlato di un contatto diretto dei Gunners con il giocatore, voce che ha alimentato il dibattito sul suo futuro.
La smentita di Dean Jones
L’insider di mercato Dean Jones ha però ridimensionato queste indiscrezioni. Ha spiegato di non avere riscontri su un contatto tra l’Arsenal e Yildiz, sottolineando che la priorità del giocatore resta chiara: firmare un nuovo accordo con la Juventus e continuare la sua crescita a Torino.
La distanza economica e il ruolo del Real Madrid
Il Corriere dello Sport riporta che Yildiz guadagna attualmente circa 1,7 milioni a stagione e chiede un adeguamento tra 6 e 7 milioni. La Juventus ha messo sul tavolo un’offerta che sfiora i 5. Sullo sfondo rimane il Real Madrid, che osserva e attende sviluppi.
Prospettive per la fumata bianca
La volontà comune lascia intuire che l’accordo sia ancora possibile. Le parti torneranno a trattare e il club considera Yildiz un pilastro del futuro. L’intesa, ora, dipende solo dai dettagli.
