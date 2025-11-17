Yildiz, stallo Juventus: Real Madrid vigile e futuro incerto
Foto © Stefano D’Offizi
Yildiz e Juventus, un rinnovo che non decolla
La situazione di Kenan Yildiz continua a diventare un tema centrale nel mercato della Juventus, soprattutto ora che le trattative per il rinnovo si sono arenate. Il club lavora da mesi per blindarlo, ma le richieste economiche del talento turco non coincidono con i piani della dirigenza. Lo stallo ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, consapevoli che a 20 anni l’attaccante è considerato uno dei profili più promettenti della sua generazione.
L’idea di scambio con il Real Madrid e il rifiuto immediato
Di fronte al rischio di perderlo a cifre contenute, la Juventus ha iniziato a valutare alternative. Una di queste prevedeva un clamoroso scambio con il Real Madrid, con Arda Güler indicato come contropartita. Il club spagnolo ha però respinto subito la proposta, ribadendo l’incedibilità del suo giovane trequartista e la centralità del suo ruolo nel progetto tecnico dei blancos.
Il Real Madrid osserva, ma senza urgenza
A Madrid apprezzano Kenan Yildiz, ma non lo considerano prioritario. La rosa è profonda e le necessità principali riguardano un difensore centrale e un centrocampista creativo. L’attacco, guidato da Mbappé, non rappresenta un settore in cui intervenire nell’immediato.
Liga possibile approdo e una scelta che può segnare la carriera
Il profilo di Kenan Yildiz piace in Liga, dove si ritiene che il suo talento potrebbe esplodere in un contesto tecnico più adatto alle sue qualità. La fase di transizione vissuta dalla Juventus negli ultimi anni non ha facilitato la crescita dei giovani, e questo alimenta le ipotesi di una futura partenza.
Il futuro del turco resta aperto. La decisione finale dipenderà dal progetto che saprà offrirgli maggiori garanzie sportive. Una cosa è chiara: Kenan Yildiz resterà uno dei protagonisti del mercato nei mesi a venire.
