Yeremay Hernández nel mirino del Como di Cesc Fàbregas

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Yeremay Hernández, nuovo obiettivo del Como di Fàbregas

Il talento spagnolo Yeremay Hernández è diventato uno dei nomi più seguiti del calcio iberico; a 22 anni, l’esterno del Deportivo La Coruña è finito nel mirino del Como, club allenato da Cesc Fàbregas, in vista del prossimo mercato invernale.

Il Deportivo, ancora impegnato nella corsa alla promozione in Segunda División, aveva rifiutato offerte importanti durante l’estate, ma la situazione potrebbe cambiare se non dovesse arrivare il salto di categoria. Yeremay, legato al club fino al 2030, è considerato uno dei giovani più promettenti della sua generazione.

Il piano del Como per convincere il Deportivo

Il progetto di Cesc Fàbregas al Como è chiaro: costruire una squadra competitiva puntando su giovani di qualità e forte personalità. Yeremay Hernández rappresenta il profilo ideale per questo piano.

La strategia del club lombardo prevederebbe il pagamento della clausola rescissoria, stimata intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra alta, ma che garantirebbe al Como un vantaggio netto su altre pretendenti europee.

Un talento in crescita e un futuro da decidere

Nel Deportivo La Coruña, Yeremay Hernández è ormai un pilastro. Il suo impatto tecnico, la capacità di saltare l’uomo e la freddezza sotto porta lo hanno reso indispensabile. Tuttavia, se il club galiziano non dovesse centrare la promozione, la sua cessione diventerebbe probabile.

Il valore di mercato attuale del giocatore è di circa 5 milioni di euro, ma le prestazioni e l’interesse crescente del Como potrebbero far salire la cifra finale.

Yeremay si trova di fronte a una scelta decisiva: restare simbolo del Deportivo o accettare la sfida della Serie A. In ogni caso, il suo nome è già destinato a dominare il prossimo calciomercato.

LEGGI ANCHE: