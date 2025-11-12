Yaremchuk torna tra i convocati di Rebrov per le qualificazioni

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 12 Novembre 2025

Rebrov richiama Yaremchuk: il ritorno dell’attaccante ucraino

Il commissario tecnico della Nazionale ucraina, Sergey Rebrov, non ha avuto esitazioni: appena ha rivisto Roman Yaremchuk in campo con l’Olympiacos, ha deciso di convocarlo per le prossime sfide contro Francia e Islanda, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il centravanti, reduce da un lungo stop per infortunio, è tornato a giocare e ha già trovato il gol contro il Volos in Coppa. Un segnale incoraggiante che ha convinto il ct a riportarlo subito in Nazionale, consapevole del suo valore e della sua importanza nello spogliatoio.

Un legame forte con la nazionale ucraina

Lo stesso Yaremchuk ha dichiarato di aver bisogno di tempo per tornare al 100%, ma queste due gare saranno decisive per ritrovare il ritmo competitivo. Rebrov, secondo quanto riportano fonti da Kiev, non ha avuto dubbi: ha chiesto personalmente alla federazione di inviare la convocazione all’Olympiacos.

Durante il suo periodo di riabilitazione, l’attaccante aveva ottenuto il permesso dal club greco per essere seguito dal medico della nazionale. Un gesto che dimostra il forte legame di Yaremchuk con l’Ucraina, pronta ora a contare nuovamente sulla sua esperienza e sul suo fiuto del gol in due sfide decisive per il cammino mondiale.

