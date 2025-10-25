Xabi Alonso, follie per Yildiz al Real Madrid: “Disposto a tutto”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 25 Ottobre 2025 · Aggiornato il 25 Ottobre 2025

L’intermediario di mercato italiano, Giovanni Branchini, ha rivelato le intenzioni di Xabi Alonso: il tecnico vuole Yildiz al Real Madrid

XABI ALONSO YILDIZ REAL MADRID – Gli occhi del mondo, in occasione della terza giornata del Gruppo unico di Champions League, erano concentrati su una grande classica del calcio europeo. Allo stadio Bernabeu, Real Madrid e Juventus si sono sfidate in una gara giocata alla pari, con i Blancos capaci di beffare la Vecchia Signora in virtù della rete di Bellingham, a inizio secondo tempo. Milioni di spettatori interessati ai campioni impegnati sul rettangolo verde e i due allenatori a guidare i propri calciatori in una partita a viso aperto, senza timori reverenziali. In particolare, lo sguardo di Xabi Alonso – neo tecnico del Real – ha potuto constatare e confermare la predilezione calcistica per il numero 10 avversario: Kenan Yildiz.

Vent’anni compiuti a maggio, personalità da vendere e qualità da grandissimo del pallone. Con la fascia da capitano al braccio, il gioiello turco ha provato a impreziosire la manovra offensiva della Juventus fino al minuto 74, nel momento in cui Tudor l’ha richiamato in panchina per far spazio a Openda. In quell’ora e un quarto di gioco, Xabi Alonso deve avere ulteriormente compreso quanto il diamante turco possa brillare di luce propria anche all’interno del Bernabeu, da calciatore Merengues.

“Xabi Alonso sarebbe disposto a sacrificare tutta la rosa pur di avere Yildiz al Real, tranne Mbappè. Richiederebbe un sforzo economico alla propria società pur di poterlo allenare e rinuncerebbe a tanti altri acquisti, così come farebbe a meno di alcuni talenti assoluti già suoi”, ha rivelato Giovanni Branchini – noto intermediario di mercato – a Tuttomercatoweb. La lunga scadenza contrattuale, fissata al 30 giugno 2029, potrebbe non essere sufficiente per blindare il turco nella vetrina bianconera. Xabi Alonso l’ha visto da vicino e potrebbe decidere di puntare tutto proprio sul dieci.