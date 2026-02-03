Xabi Alonso e Liverpool, ottimismo per il dopo Slot: contatto

Il Liverpool guarda già al futuro. Con la panchina di Arne Slot in bilico nonostante la conferma fino a fine stagione, la dirigenza dei Reds ha iniziato a muoversi per identificare l’uomo del domani. E il nome in cima alla lista, secondo quanto riporta AS, è uno solo: Xabi Alonso.

Il sondaggio e la prima risposta positiva

Il club di Anfield avrebbe infatti già contattato l’entourage del tecnico basco, attualmente senza squadra dopo la breve parentesi al Real Madrid, per saggiarne la disponibilità. La risposta iniziale dall’ambiente di Alonso ha generato un cauto ottimismo in Inghilterra. L’ex centrocampista, icona del Liverpool tra il 2004 e il 2009, si è mostrato interessato alla prospettiva di un ritorno sulle rive del Mersey.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Un interesse reciproco, ma senza fretta

Xabi Alonso non ha fretta di tornare in panchina e, come dimostrato nella primavera del 2024 rifiutando sia il Bayern Monaco che un primo approccio dei Reds, non salterebbe sul primo treno disponibile. Tuttavia, la consapevolezza di essere il candidato privilegiato per un club che conosce profondamente rende l’opportunità allettante. Per il Liverpool, instabile nonostante gli investimenti, il sondaggio è una mossa precauzionale ma concreta, che mira a definire la successione con largo anticipo. Il dopo Slot, a quanto pare, potrebbe avere un volto già molto amato dalla Kop.