Wrexham da favola in FA Cup: Forest ko ai rigori allo Stok Cae Ras

Una notte che entra nella storia

Lo Stok Cae Ras si accende come nei racconti più puri della FA Cup. Il Wrexham, alla presenza del comproprietario Ryan Reynolds, supera il Nottingham Forest ai calci di rigore e firma una delle imprese più luminose della sua storia recente. Una vittoria che profuma di leggenda, degna della tradizione di un club capace di sorprendere il calcio inglese ben prima dell’arrivo di Hollywood.

Cuore, rimonta e nervi saldi

La squadra di Phil Parkinson ha saputo soffrire e reagire. Sotto di due reti, i Red Dragons hanno trovato energie inattese, trascinando la gara oltre i novanta minuti fino all’epilogo dal dischetto. Decisivo Arthur Okonkwo, protagonista tra i pali, mentre i gol di Liberato Cacace e Dom Hyam hanno tenuto vivo il sogno. Una serata di storie intrecciate, come ha sottolineato lo stesso Parkinson, lucido e orgoglioso.

Le parole dei protagonisti

Dall’altra parte, Sean Dyche non ha nascosto la delusione. Il tecnico del Nottingham Forest ha parlato di un’occasione sprecata, riconoscendo però che qualcosa di speciale aleggiava attorno al Wrexham. Un riconoscimento che pesa, perché arriva da una panchina di Premier League.

Un progetto che guarda avanti

Il successo in FA Cup si inserisce in una stagione già memorabile. Il Wrexham è a ridosso della zona play-off di Championship, reduce da quattro vittorie consecutive, un primato nella sua storia. Con diversi rientri imminenti e il mercato di gennaio sullo sfondo, il percorso resta aperto. Ecco il punto: questa squadra non recita una parte. Sta scrivendo il proprio copione, partita dopo partita.