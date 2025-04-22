Wout Faes pronto a lasciare il Leicester: la Lazio fiuta il colpo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Aprile 2025 · Aggiornato il 21 Aprile 2025

Il difensore belga pronto a lasciare il Leicester

Il futuro di Wout Faes sembra ormai lontano dal Leicester. Dopo la retrocessione del club inglese dalla Premier League alla Championship, il centrale belga ha manifestato la propria intenzione di non voler disputare nuovamente un campionato di seconda divisione. Una posizione netta, che trova apertura anche da parte della dirigenza del Leicester, disposta a trattare la sua cessione durante la prossima finestra di mercato estivo.

Valutazione di mercato e possibilità di cessione

Il valore di mercato attuale di Wout Faes si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, vista la volontà condivisa di separarsi, il Leicester potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore per facilitare il trasferimento. L’interesse nei confronti del difensore classe 1998 è già vivo, e tra i club più attenti alla sua situazione figura la Lazio, alla ricerca di rinforzi affidabili per il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

La Lazio valuta il profilo di Faes

Il profilo di Wout Faes risponde alle caratteristiche ricercate dalla Lazio: esperienza internazionale, solidità difensiva e personalità. Dopo un’annata complicata in Inghilterra, il belga potrebbe essere attratto dalla possibilità di rilanciarsi in Serie A, in un club ambizioso e partecipante alle competizioni europee. I contatti preliminari tra le parti sono avviati, e il giocatore sembra gradire la destinazione romana.

